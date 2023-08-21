东京首家比亚迪展厅 8 月 26 日开业，海豚、海豹等车型将陆续登陆日本市场

IT之家 8 月 21 日消息，比亚迪汽车今晚宣布，比亚迪位于日本东京的首家展厅“BYD AUTO 池袋”将于 8 月 26 日开业，8 月 26 日-9 月 10 日期间将举行“开幕展”。

官方介绍称，该展厅位于东京都丰岛区的“黄金地段”—— 距离池袋站 2 公里，从地铁千川站出发步行仅需 5 分钟。

位于东京的比亚迪展厅将展出对应国内元 PLUS 的 ATTO 3 车型，官方表示比亚迪海豚（DOLPHIN）和海豹（SEAL）两款新车也将陆续上市。

比亚迪汽车方面还表示，截至目前，比亚迪已在日本开设了 10 家展厅，将致力于让日本消费者“感受新能源车卓越的性能、独特的设计”，并让比亚迪电动车走进日本消费者的日常生活。

IT之家此前报道，比亚迪今年 2 月在日本横滨开设了其首家在日门店，该公司的目标是到 2025 年底在全日本开设超过 100 家展厅。截至今年 7 月 31 日，比亚迪在日本在营及计划中的店铺已达 47 家。此外，比亚迪在足立和广岛的两家门店计划于 9 月上旬开业。

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