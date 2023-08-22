比亚迪新能源汽车 7 月夺得多国销量冠军，ATTO 3 畅销海外

IT之家 8 月 22 日消息，比亚迪官方海报显示，该品牌新能源汽车延续了国内市场的强势表现，在新加坡、巴西市场夺 7 月纯电 / 新能源销量冠军。

其中，比亚迪 ATTO 3 车型（元 PLUS 海外版）表现抢眼，夺得泰国市场 1-7 月纯电动车销量冠军，以色列市场连续九个月全车系单车型销量冠军，瑞典市场 7 月新能源汽车销量冠军，澳大利亚市场 7 月纯电动车销量第二名，新西兰市场 1-7 月纯电动车累计销量第二名。

▲ 图源比亚迪官网

以上数据来源分别为泰国汽车行业媒体 Autolifethailand、以色列汽车进口商协会官方网站、澳大利亚汽车行业媒体 CarExpert、The Driven、瑞典汽车工业协会（Mobility Sweden），新加坡陆路交通管理局、巴西电动汽车协会（ABVE），2023 年 8 月统计数据。

▲ 图源 TrendForce

据IT之家此前报道，咨询机构 TrendForce 近日发布了新能源车销量分析报告。报告指出，2023 年第二季度全球新能源车销量 303 万辆，同比增长 42.8%，占当季整体汽车销量 14.4%。

其中，特斯拉、比亚迪分列纯电排名前两名，市占率分别为 21.7%、16.2%。此外，比亚迪还占据插电混动汽车销量第一名，市占率为 36.5%。

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