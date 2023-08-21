因同时开发多款新作，《命运 2》开发商 Bungie 聘请“外包工作室”协助旗下游戏制作

IT之家 8 月 21 日消息，《命运 2》开发商 Bungie 近来正在同时开发多款作品，IT之家今天早间曾报道，Bungie 工作室宣布，他们目前正在制作一款基于“科学奇幻宇宙”的全新团队动作游戏，该工作室还在同时制作一款全新在线射击游戏《马拉松》，以及一款名为“Matter”的神秘游戏 （2018 年注册该商标，FTC 听证会文件显示该作可能 2025 年推出）。

面对如此开发压力，相关开发周期自然会有所增加，而 Bungie 工作室当正在积极招聘工作人员，目前 Bungie 工作室已经开始聘请第三方“外包工作室”来助力游戏开发。

据悉，Bungie 目前聘请了一家名为 Karakter Design Studio 的工作室，该工作室主业为“艺术设计”，此前曾参加过多个 PlayStation 第一方游戏，其中包括：《地平线：零之曙光》、《地平线：西之绝境》、《战神：诸神黄昏》等，该工作室还协助过《崛起：罗马之子》《中士世界：战争之影》等游戏的开发。

据悉，目前该工作室正在协助 Bungie 制作《马拉松》，Karakter 表示：“工作室将一如既往本着他们的雄心，并根据 Bungie 的愿景来‘构建一个全新的世界’”。不过玩家们对此则充满争议，部分玩家认为“绝大多数大型游戏工作室都会聘请外包工作室压缩作品制作周期，是相当正常的行为”，而部分玩家认为 Bungie 的行为可能导致旗下游戏质量降低，并有可能导致公司财务出现一定问题。

▲ 图源《命运 2》官方截图

目前 Bungie 工作室最为人所知的是游戏《命运》系列，该游戏由 Activision 发行，游戏的剧情发生在未来世界，那时人类的黄金时代早已不复存在，面对外星种族的侵略，人类寡不敌众失去了最后的避难所。盖欧剥夺了城市守护者们的力量，迫使人类迈入了逃亡之路。

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