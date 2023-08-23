《小小梦魇 3》官宣 2024 年发售，由 Supermassive 开发

IT之家 8 月 23 日消息，备受好评的恐怖冒险独立游戏《小小梦魇》系列发售已有 6 周年，该系列游戏发行商 Tarsier Studios 在 4 月底宣布《小小梦魇》系列累积销量已突破 1200 万份。《小小梦魇 2》于 2021 年 2 月发售，但关于续作一直没有消息。

在今日的 2023 科隆展开幕典礼上，官方正式公布了大家期待已久的《小小梦魇 3》首个宣传片，并确定新作将于 2024 年发售，预计将登陆 PS5、PS4、XSX|S、Xbox One、Switch 与 PC 平台。

据介绍，本作并未由 Tarsier 开发，而是由 Supermassive Games 开发，Supermassive Games 曾开发《直到黎明》《黑相集》和《采石场》。

IT之家查询公开资料获悉，《小小梦魇》开发商 Tarsier Studios 于 2019 年 12 月被 Embracer Group 收购。该工作室在 2021 年《小小梦魇 2》发布后正式退出，因此万代南梦宫现掌握着《小小梦魇》系列 IP 的所有权。

2021 年 2 月，Tarsier 表示将不再制作该系列，而是专注于新 IP。万代南梦宫当时在另一份声明中表示，他们将“充满活力”地推动该系列的发展。

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