扎克・施耐德原创电影《反叛之月》预告公开，12 月 22 日上线 Netflix

IT之家 8 月 23 日消息，在今日的 2023 科隆展开幕典礼上，扎克・施耐德带着他一手打造的原创电影《反叛之月》正式亮相，并向世人宣告这部全新的太空歌剧题材科幻电影即将推出。

据介绍，《反叛之月》Part 1 将于 12 月 22 日播出，Part 2 将于明年 4 月 19 日播出，均会上线 s Netflix 流媒体平台进行网播。

此外，Super Evil Megacorp 宣布正在与 Zack Snyder，Stone Quarry 和 Netflix 游戏合作制作《反叛之月》游戏，但具体内容并未透露。

IT之家查询公开资料显示，本作由施耐德、沙伊・哈顿和柯特・约翰斯塔德共同撰写剧本。主演阵容包括苏菲亚・波提拉、查理・杭南、雷・费雪、吉蒙・韩苏、吉娜・玛隆、寇瑞・史托尔、艾德・斯克林、克丽佩托・蔻曼、弗拉・菲、凯瑞・艾文斯和安东尼・霍普金斯。

这部电影剧情主要是讲述位于银河系边缘的和平殖民地受到暴虐摄政王巴利萨留斯（Balisarius）的军队的威胁。绝望的平民派出一位有著神秘过去的年轻女子去寻找附近星球的战士，帮助他们挑战摄政王。

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