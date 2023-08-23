育碧《飙酷车神 轰鸣祭典》公布最新游戏预告片，9 月 14 日发售

IT之家 8 月 23 日消息，育碧在 2023 德国科隆游戏展开幕典礼上公布了《飙酷车神 轰鸣祭典》的最新预告。

本作将于 9 月 14 日发售，登陆 PC / PlayStation 4 / PlayStation 5 / Xbox One / Xbox Series X|S / Amazon Luna 平台，终极版用户可提前 3 日进入游戏，现已开启预购，标准版 468 港币（IT之家备注：当前约 435 元人民币）。

此外，从 9 月 14 日至 9 月 17 日，玩家将有机会免费体验《飙酷车神：轰鸣盛典》长达 5 小时的游戏内容。免费体验内容可继承到正式版。

官方透露，本作提供超 600 辆可操作车辆，并提供 80 多辆全新车型。同时，玩家可以调整字幕大小和背景、色盲模式、动态模糊、相机晃动、HUD 高对比度、文字大小和赛道线透明度；还可以关闭赛道线，调整 AI 难度和重新映射控制等。

此外，官方还表示，在定制方面，游戏有着“数百万”种可能的组合，首发时将有超过 800 种配件可用，远超《飙酷车神 2》。其中还包括新功能“自定义发动机声音”，可让玩家自行选择真实感或“更加奇特”的音效。

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