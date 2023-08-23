黑暗奇幻类魂游戏《堕落之主》故事宣传片公开，10 月 13 日发售

IT之家 8 月 23 日消息，全新的黑暗奇幻类魂动作角色扮演游戏《堕落之王》在今天的 2023 科隆游戏展上发布了新的演示视频。

这款游戏是 2014 年同名游戏的精神续作，游戏将于 10 月 13 日发售。

新预告片概述了游戏的战斗、背景及其所涉及的镜像世界，这也是该游戏系列的全面重启之作。故事发生在原作的 1000 年后，最大的变化是增加了一个隐藏的平行世界，并只能通过神秘的遮光灯才能进入。

在游戏中，玩家扮演传说中的黑暗远征军，跨越生死双重平行世界，踏上推翻邪神的史实征程。游戏支持角色自定义，包括 9 种初始职业选择，在线模式支持另一位玩家“入侵”与你并肩作战。

这款游戏现已在 PC（Steam、Epic）、PS5 和 Xbox Series X|S 上开启预购，将于 10 月 13 日发售，标准版 59.99 美元（IT之家备注：国区 298 元人民币），，豪华版 69.99 美元（国区 338 元人民币）。

配置要求方面，本作最低要求英特尔酷睿 i5 8400 或 AMD Ryzen 5 2600 级别的处理器、NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590 显卡，推荐酷睿 i7 8700 或 AMD Ryzen 5 3600 以及更高级的处理器、 NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700 显卡。

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