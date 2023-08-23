微软宣布 Designer 已集成到 Edge 浏览器：使用 AI 打造惊艳视觉设计

IT之家 8 月 23 日消息，微软在 2022 年 10 月宣布了一款新的设计工具，名为 Designer，其利用生成式 AI 技术提供了强大的功能。2023 年 4 月 Designer 推出了公开预览版，今天微软宣布 Designer 已经成为 Edge 浏览器的一个完全集成的功能，目前仅在美国市场上线。

微软在博客文章中表示：

使用 Edge 中的 Designer，你可以在浏览器窗口中只需几次点击，就可以创建出令人惊艳的视觉设计。在 Edge 上，只需在侧边栏中使用 + 图标找到 Designer 即可开始使用。启用后，在搜索栏中输入你想要创建的内容，比如你的活动主题或标题，Designer 就会为你生成出色的视觉设计选项供你选择，甚至包括使用 DALL-E 技术生成的独特图片。之后你可以选择保存或复制，并在你的社交媒体平台上使用。

IT之家注意到，微软支持页面称，虽然 Designer 目前处于公开预览阶段，免费使用，但当其正式发布时，某些功能将需要额外付费才能使用。目前还没有关于 Designer 何时会在美国以外的 Edge 中上线的消息。

微软还宣布，其为 Edge 浏览器中的 Bing Chat AI 聊天机器人增加了一些新功能。微软称：

例如，它可以通过组织许多打开的标签页（例如“组织与新闻相关的标签页”）来帮助你专注于任务。你还可以使用 Bing Chat 中的撰写功能来帮助你平静而自信地给教授写电子邮件。无论你身在何处，Bing Chat 都可以帮助你提高工作效率。

Edge 浏览器最新的 116 稳定版本周发布，并增加了对 Edge for Business 的支持。

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