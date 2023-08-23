引入新办公体验，微软 Edge for Business 浏览器正式上线

IT之家 8 月 23 日消息，微软在今年 5 月召开的 Build 2023 开发者大会上，针对企业环境推出了 Microsoft Edge for Business，调整 Edge 浏览器引入了专门的工作体验。

微软公司今天发布新闻稿，表示包括安卓和 iOS 移动平台在内，在所有受支持的平台上，正式推出 Microsoft Edge for Business。

IT之家从报道中获悉，微软表示凭借着原生的企业级安全性、生产力、可管理性和内置的 AI，Edge for Business 将为企业提供最佳的浏览器支持。

微软表示 Edge for Business 是 Microsoft Edge 的演进版，分开工作和个人浏览，旨在使组织能够最大限度地提高生产力和安全性。

Microsoft Edge for Business 是一种全新的以工作为中心的浏览器体验，具有专用的视觉元素和一组丰富的企业控件、安全性和生产力功能。用户使用 Azure Active Directory（AAD）登录后，将成为组织激活的标准浏览器模式。

相关阅读：

《微软发布 Edge for Business 浏览器企业专用模式》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。