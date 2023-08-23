realme V 系列新机入网：高辨识度圆形相机模组，天玑 6100 + 处理器

IT之家 8 月 23 日消息，近日，realme 两款新机在工信部完成入网并公布证件照，型号分别为 RMX3781、RMX3783，预计为 V 系列产品。

▲ 图源工信部网站

从图上看，这两款新机外观与即将在台湾地区推出的新版真我11 5G 系列基本一致，预计为后者的国行版本。据博主 @完美数码编排 爆料，台湾地区版真我11 手机搭载天玑 6100 + 处理器，支持 2TB 内存卡拓展，搭载 5000mAh 电池并支持 67W 快充，8GB+256GB 版售价 8990 新台币（IT之家备注：当前约 2050 元人民币）。

▲ 图源 @完美数码编排

此外，该手机正面配备 6.72 英寸 LCD 显示屏，分辨率为 2400*1080，支持 120Hz 刷新率以及 240Hz 屏幕采样率，后置 100MP+2MP 镜头，提供侧边指纹解锁、3.5mm 耳机孔以及 NFC 等功能。

▲ 真我 V30，图源 realme 官网

作为一款定位入门款的产品，realme V 系列手机的起售价通常在千元左右，例如真我 V30 起售价 1099 元，真我 V20 起售价为 999 元等。预计这款 V 系列新机售价也会维持在相近区间。

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