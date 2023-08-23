realme真我GT5 搭载长寿版 240W 满级秒充，支持 1600 次完整充放电循环

IT之家 8 月 23 日消息，realme 真我五周年演讲暨真我GT5 新品发布会将于 8 月 28 日 14:00 举行，新机定位“安卓性能之王”，今天官方放出了更多预热消息。

据 realme 称，真我GT5 搭载长寿版 240W 满级秒充，支持 1600 次完整充放电循环、60 + 重安全防护、PS3 防火设计，较普通百瓦闪充方案成本高近三倍。1600 次完整充放电循环是指 1600 次完整充放电循环后，电池容量仍 > 80%。

官方海报还显示，充电 30 秒可通话 2 小时，支持全场景亮屏闪充。值得一提的是，240W 是 Type-C 接口目前支持的最高充电功率。

IT之家总结官方已经公布的真我GT5 配置信息：搭载第二代骁龙 8 处理器，首发“极客性能面板”，最高 24GB LPDDR5X 内存、1TB UFS4.0 存储，搭载“旋风内存引擎 2.0”。配备 1.5K 高频调光直屏，无屏幕支架，搭载 5000 万像素 IMX890 主摄，全球首发量产 240W 满级秒充。此外，新机还将搭载 X7 独显芯片，支持 100 + 款游戏的 144Hz 超帧超分双开。

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