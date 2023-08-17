目标消灭蛀牙，科学家研发干细胞疗法：可修复、再生受损牙釉质

IT之家 8 月 17 日消息，来自西雅图华盛顿大学的多学科研究团队近日研发出牙釉质干细胞，在实验室环境下成功分泌牙釉质生成蛋白，最终形成微型牙齿。

牙釉质是保护牙齿免受损伤和腐烂的物质，帮助牙齿承受咀嚼的压力，但日常饮食会磨损牙釉质，导致牙齿出现裂缝和龋齿。

牙釉质在牙齿形成过程中，由称为釉细胞的特殊细胞形成，在牙齿完全成形之后，这些细胞就会死亡。目前人体无法修复或者再生受损的牙釉质。

相关研究结果发表在《Developmental Cell》期刊上，IT之家在此附上链接，感兴趣的用户可以前往深入阅读。

该研究论文的主要作者，来自华盛顿大学医学院生物化学系的 Ammar Alghadeer 表示：“我们已经朝着长期目标迈出了第一步，我们的目标是开发出干细胞疗法，修复受损的牙齿，并让其再生”。

研究团队使用名为单细胞组合索引 RNA 测序（sci-RNA-seq）的技术，揭示了在细胞发育的不同阶段，哪些基因处于活跃状态。

团队运用该技术观察人类牙齿细胞发育过程，并借助专门的 Monocle 算法，构建出了未分化的干细胞发育，分化成为釉细胞的完整基因活动轨迹。

在掌控这个活动轨迹之后，研究人员经过多次试验和错误，能够诱导未分化的人类干细胞成为成釉细胞。

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