直降 1150 元：Redmi K60E 手机 12+512G 版 1649 元新低

Redmi K60E 手机发布于 2022 年 12 月 27 日，12+512G 版发售价为 2799 元。
京东今日降至 1699 元，Plus 会员叠加 5~50 元全品券，到手价为 1649 元起：
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Redmi K60 E 拥有墨羽、晴雪、幽芒三款配色，搭载联发科天玑 8200 处理器、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，配备 3750mm² VC 均热板。
该机搭载 6.67 英寸 3200×1440 三星 E4 OLED 直屏，支持 120Hz 刷新率，480Hz 触控采样率，8bit 色深，局部峰值亮度 1200nit。
该机拥有 5500mAh 电池，支持 67W 快充，后置 48MP 主摄（OIS）+8MP 超广角 + 2MP 微距三摄，前置 20MP 居中挖孔镜头。
IT之家了解到，Redmi K60 E 还拥有 NFC、X 轴线性马达、蓝牙 5.3、红外遥控、立体声双扬声器。
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