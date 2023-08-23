3D 打印机夜间自动打印吓坏消费者，厂商称是云端故障所致

IT之家 8 月 23 日消息，近日，许多拥有 Bambu Lab（拓竹科技）公司 3D 打印机的用户发现，他们的打印机在夜间自动开始了打印任务，导致一些打印作品被破坏，甚至有些打印机被损坏。Bambu 公司已经查明了问题的原因，并正在实施软件修复，以避免用户再担心他们的 3D 打印机是否被鬼附身或者自我意识觉醒。

Bambu 公司证实，最近的一次云故障扰乱了其 3D 打印机的远程功能，使得 3D 打印机在夜间未经过主人同意的情况下开始打印任务。该公司正在采取多项新的安全措施，以确保类似情况不再发生。

Bambu 公司的调查显示，在 8 月 15 日晚上，一个 MQTT SDK 客户端超时导致了负责远程 3D 打印任务的云端基础设施出现中断。在两次断开连接期间，连接云端的打印机排队并启动了打印任务，而主人当时都在睡觉。有些打印机在没有确认完成第一次任务的情况下，重复了打印任务，从而破坏了仍然在平台上的作品，甚至一些设备本身也出现了损坏。

Bambu 公司称承担此事的全部责任，并将固件更新，以增加打印过程中的安全步骤，并给予用户更多控制权。X1 系列的打印机由于具有 LIDAR（激光雷达），可以增加一个在开始打印任务之前检查平台上是否有物体的功能。P1 系列的打印机由于没有 LIDAR，将要求用户在开始打印之前检查平台，并进行确认。此外，系统还将严格检查任务时间戳，以降低错误重复的可能性。

或许此次事故最严重的问题是 3D 打印机产生的热量可能造成火灾隐患，因此更新后的所有 Bambu 打印机都将在检测到异常温度时关闭加热器并提醒用户。另外，Bambu 公司还计划改进 LAN 模式，这样用户就可以在不连接互联网或公司云端的情况下远程控制他们的打印机，本地文件管理和下载功能也即将推出。

IT之家注意到，Bambu 公司尚未提供推出补丁的时间表，但是为那些被损坏的打印机提供了维修和更换零件的服务。该公司还将补偿浪费的热塑耗材，并保证免费提供两盘随机选择的 PLA 耗材。

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