小米应用商店：涉及 AI“深度合成”服务 App 需提供资质

IT之家 8 月 10 日消息，小米公司今日发布关于《深度合成服务增加资质索要场景》的公告，公告表示“为了促进生成式人工智能健康发展和规范应用，网信办等七部门联合公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，依此《办法》，小米应用商店近期将对深度合成服务增加资质索要场景，涉及此类 AI 服务的 App 需要符合一系列资质标准”。

IT之家整理相关内容如下：

具体要求 1. 相关 App 需要进行互联网信息服务算法备案，并附上系列备案信息

2.提供 App 安全评估报告

3. 提供全国互联网安全管理服务平台审批通过的截图

4. 提供《计算机软件著作权证书》、《App 电子版权证书》或《软件著作权认证证书》（三者选一）

5. 提供 ICP 证或 ICP 备案

据悉，此标准于 2023 年 8 月 10 日发布，公示期 5 天，于 2023 年 8 月 15 日正式生效实施，公示期间仍参照原有标准规定执行。

小米应用商店表示，所有符合本次定义的应用均需符合《标准》中所有检测项，若应用未通过检测，则无法上架小米应用商店。若应用通过检测上架，后续发现问题小米应用商店将进行下架处置。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。