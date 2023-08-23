SpaceX 将“星际飞船”火箭运往发射台，迎接即将到来的热火测试

IT之家 8 月 23 日消息，本月初，SpaceX 进行了“星际飞船”静态点火，为第二次轨道试飞做准备，这次活动进行了现场直播，当测试结束时，SpaceX 的任务控制团队证实，火箭上的四个猛禽 2 型发动机过早关闭，这表明这枚即将进行第二次轨道试飞的火箭仍然存在一定技术问题。

据悉，SpaceX 公司目前已经将火箭本体及助推器重新运回发射场，进行下一批的飞行前测试。

SpaceX 在 X 平台发布推文表示，“超重型”助推器已被运到发射台进行飞行前测试，该公司可能会在飞行尝试前进行更多的炽热静态点火测试，以评估火箭发动机的相关性能。

IT之家此前曾报道，NASA 的阿尔特弥斯计划（Artemis）于去年启动，在计划中，NASA 与 SpaceX 签订了相关合同，让一批宇航员登陆月球，他们计划在 3 号任务中让首批宇航员着陆，而 SpaceX 公司的二级星际飞船是这次任务的首选着陆器。根据登月任务的安排，宇航员将乘坐 NASA 的猎户座太空舱离开地球，通过与 NASA 的盖特威空间站对接或直接与 SpaceX 的飞船对接进入星际飞船。

NASA 航天局负责探索系统开发的副局长 Jim Free 先生在会上强调，SpaceX 必须多次发射 "星际飞船"，火箭才能为载人任务做好准备。

Jim Free 强调，NASA 已经参观了 SpaceX 公司位于得克萨斯州的星际飞船设施，他的评论还暗示，NASA 和 SpaceX 可能会改变阿尔特弥斯 3 号任务 2025 年 12 月的计划时间表，因此相关任务执行时间可能会被延后。

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