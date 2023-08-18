马斯克旗下 SpaceX 去年收入翻倍至 46 亿美元，今年 Q1 首次实现盈利

IT之家 8 月 18 日消息，据《华尔街日报》当地时间周四报道，根据亿万富翁埃隆・马斯克旗下太空探索公司 SpaceX 的财务数据显示，该公司 2023 年第一季度的收入为 15 亿美元（当前约 109.65 亿元人民币），总利润达到 5500 万美元（当前约 4.02 亿元人民币）—— 该公司在经历了两年大幅亏损（但亏损幅度不断收窄）之后，终于实现了小幅度的盈利。

同时，SpaceX 的收入在 2022 年也得以翻倍，达到 46 亿美元（当前约 336.26 亿元人民币），使该公司去年的亏损额从 9.68 亿美元（当前约 70.76 亿元人民币）减少至 5.59 亿美元（当前约 40.86 亿元人民币）。

支出方面，该公司去年总支出约为 52 亿美元（当前约 380.12 亿元人民币），相比前年的 33 亿美元（当前约 241.23 亿元人民币）出现较大幅度上涨。

图源 Pexels

IT之家此前援引 The Information 报道，今年 7 月中旬马斯克旗下 SpaceX 告诉部分投资者，预计 2023 年该公司将实现约 80 亿美元的营收，大约是上一年收入的两倍。

该公司还向投资者保证，以不包括制造火箭和卫星相关费用的标准计算，预计今年将获得约 30 亿美元（当前约 214.5 亿元人民币）的营业利润，至少以不包括与制造火箭和卫星相关的费用的衡量标准而言是这样。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。