特斯拉 Cybertruck 卡车冰岛路测照流出，有望今年 9 月交付

IT之家 8 月 21 日消息，据 X 平台用户 CRAR 发布的贴文显示，特斯拉旗下车型 Cybertruck 目前正在冰岛的一座冰川上进行路测，外媒 Visir 对此认为特斯拉相关团队除了进行路测外，还在使用该车型拍摄相关广告海报。

IT之家经过查询得知，马斯克此前表示，特斯拉 Cybertruck 将会在今年第三季度末，即 9 月底开始交付。

外媒表示，“由于特斯拉尚未确定该卡车最终的配置和报价，虽然特斯拉今年能交付超过 1000 辆 Cybertruck，不过首批交付的 CyberTruck 预计仅面向员工等公司内部人员销售，而到了 2024 年，特斯拉公司会将该车型产量提升至 5 万至 10 万辆，考虑到距离 Cybertruck 发布已过去四年，竞品的 F-150 闪电和 Rivian R1T 都已经出现，‘如果特斯拉在这一交车过程中出现延期问题，特斯拉铁粉将失去信仰’”。

▲ 图源 特斯拉在 2019 年承诺的 Cybertruck 数据

外媒放出了“特斯拉在 2019 年承诺的 Cybertruck”数据，据此表示“特斯拉的承诺令人怀疑”，不过他们同时表示，近期有大量用户目睹特斯拉 Cybertruck 卡车在得州 Gigafactory 工厂出现，特斯拉正在对系列车型进行碰撞测试，以满足相关监管部门批准，因此该车型有望正式在今年 9 月开始交付。

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