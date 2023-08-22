特斯拉对 Cybertruck 电动皮卡泄密者出重拳，驱逐出现场无商量

IT之家 8 月 22 日消息，据 X（推特）用户 @Teslaphx 发布的一封内部邮件显示，特斯拉已经开始打击员工泄露 Cybertruck 的图片和视频。

邮件警告员工和承包商，如果被发现在得州超级工厂（Gigafactory Texas）内拍摄 Cybertruck 或其零部件或生产线的任何内容，将立即被“驱逐出现场”。除非事先获得官方授权，否则特斯拉禁止他们拍摄 Cybertruck 相关的任何内容。邮件还写道，“Cybertruck 团队将在未来向适当人员发放照片通行证 / 贴纸，以帮助加快与安保人员的业务相关摄影 / 摄像的互动。”需要注意的是，这封邮件的真实性尚未得到验证。

许多公司都与员工签订保密协议，以保护其专有信息不被泄露到公共平台。一些公司甚至有限制手机使用的政策，至少有一项美国国家劳动关系委员会的裁决支持雇主在某些部门限制场地内使用手机，并防止泄露机密信息。

过去几个月，特斯拉工厂内部有许多泄露和偷拍的图片，使爱好者能够跟踪 Cybertruck 的进展。然而，随着特斯拉现在严格保护该车型，可能会有更少的爆料出现在网上。最近一张无人机拍摄的照片展示了一辆 Model Y 安全车正在保护两辆正在充电的 Cybertruck，可能是为了防止狗仔队拍摄这辆卡车，但很难阻止无人机靠近。

据预计，Cybertruck 的小规模生产将于今年晚些时候开始，随后于 2024 年初开始大规模生产。根据首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）的说法，该车的首次交付活动可能会在 2023 年第三季度末进行。据报道，该车已经有 190 万份预订。

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