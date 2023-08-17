特斯拉 Cybertruck 电动皮卡新照片曝光：正准备碰撞测试

IT之家 8 月 17 日消息，消息源 @brandedflasch 近日在美国道路上，在一辆拖车上发现了两辆特斯拉 Cybertrucks。而最大的亮点在于其中一辆 Cybertrucks 窗户上，贴有“Completed Crash Ready”（准备完成碰撞测试）文字。

从照片来看并未出现任何磕碰，表明特斯拉正计划运输这些 Cybertrucks 皮卡，进行碰撞测试。

IT之家从报道中获悉，美国公路安全保险协会（IIHS）在弗吉尼亚州的拉克斯维尔设有车辆研究中心，而本次发现 Cybertrucks 的地点距离该中心约 13 小时路程。

国家公路交通安全管理局（NHTSA）的车辆研究和测试中心（VRTC）位于俄亥俄州的 East Liberty，本次发现 Cybertrucks 的地点距离该中心约 11 小时路程。

特斯拉目前宣布首辆 Cybertrucks 在得州超级工厂下线，但目前仍未公布具体的交付日期。在正式交付之前，运往 IIHS 或者 NHTSA 进行碰撞测试，是比较合理的。

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