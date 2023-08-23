腾势 N8 开启全国规模交付：定位中大型 SUV 车型，31.98 万元起

IT之家 8 月 23 日消息，比亚迪腾势 N8 于本月初正式上市，现已开启全国规模交付，指导价区间 31.98-32.68 万元。

新车作为腾势品牌焕新后的第三款、也是 N 系列的第二款车型，定位中大型 SUV，提供六座 / 七座两个版本，四驱超混旗舰六座版 32.68 万元，四驱超混旗舰七座版 31.98 万元。

腾势 N8 长宽高分别为 4949/1950/1725，轴距为 2830mm；提供极夜绿、破晓灰、晌雅蓝、夜阑黑、皓日白五种配色，采用 π-MOTION 势能美学，配备悬浮式车顶、贯穿式尾灯组、全新轮毂设计。

内饰方面，腾势 N8 配备 15.6 英寸 2.5K 超清中控悬浮屏、12.3 英寸悬浮式全液晶 3D 仪表盘、12 英寸 W-HUD 抬头显示、全景天窗 + 电动遮阳帘。IT之家注意到，这款车型搭载腾势 Link 5G 智能网联系统，支持全场景智能语音、GPS 导航系统、NFC 数字钥匙等。

同时，该车采用腾势 Pilot L2 + 级智能驾驶辅助系统，支持 ACC 自适应巡航控制、ICC 智能巡航控制、ISLI 智能限速报警、TSR 交通标志识别、FCW 前向碰撞预警、AEB 自动紧急制动、RCW 后向碰撞预警等功能，配备 12 个超声波雷达、5 个高精毫米波雷达、4 个智能驾驶环视摄像头、1 个智能驾驶高感知摄像头。

动力方面，腾势 N8 搭载 DM-p 超级混动系统，配搭 EHS 电混系统 + 1.5T 骁云 40.12% 高热效率发动机，电机综合功率 360kW，0-100km/h加速仅 4.3s；内置 45.8kWh 混动专属刀片电池，NEDC 工况下纯电续航 216km、综合续航 1030km、馈电油耗仅 6.45L / 100km，支持 90kW 快充。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。