马斯克嘴炮 Meta 不开源平台推荐算法，称其“利用算法操纵公众”

IT之家 8 月 23 日消息，马斯克与扎克伯格的线下真人快打之约并没有达成，但马斯克并不打算就此罢休。既然没能在线下大战一场，那自然不会错过在网络上嘴炮的机会。

马斯克今天转发了一位名为 Michael Shellenberger 用户的贴文，并表示：“在地球上，Meta（Facebook）几乎无处不在地操纵公众舆论，这就是他们不愿意开源算法的原因。”

▲ 图源 马斯克发布的贴文

IT之家经过查询得知，今年 4 月份，马斯克宣布开源 Twitter（X 平台）推荐算法，并将相关代码全部托管到 GitHub，因此马斯克确实有一定底气进行嘴炮。

▲ 图源 GitHub 相关页面

马斯克此前表示，在 GitHub 上开源的算法主要出于“希望独立的第三方能够以合理的准确性确定 Twitter（X 平台）可能向用户展示的内容”。

▲ 图源 马斯克发布的贴文

在此前关于算法发布的 Space 讨论中，马斯克表示，该开源计划是想让 Twitter （X 平台）成为“互联网上最透明的系统”，并让它像最知名也最成功的开源项目 Linux 一样健壮，让继续支持 Twitter （X 平台）的用户们“最大程度地享受这里。”

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