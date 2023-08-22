马斯克将推特改名为 X 遭冷遇，大多数品牌仍未更新其网站

IT之家 8 月 22 日消息，Twitter 更名为 X 已经过去近一个月了，但大多数主要品牌尚未从其营销中删除蓝鸟标志。

据 Insider 网站分析，美国 25 家广告支出最高的公司中，只有宝洁一家在其网站的社交媒体联系信息中将蓝鸟换成了新的 X 标志，其他像通用汽车、美国运通、亚马逊、康卡斯特和欧莱雅等巨头公司仍然使用旧的推特标志。在 25 家公司中，有两家 ——Expedia 和 IBM，没有在其网站上显示任何社交媒体标志。

X 公司于本月初发布了一个新的品牌工具包，其中包含了标志模板和其他营销资产供营销人员使用。但一些品牌可能还没有来得及更新网站，而品牌专家表示，不愿使用“X”标志可能意味着人们对 Twitter 的品牌重塑仍然感到困惑。

马斯克今年早些时候将推特公司更名为 X Corp，并于 7 月 24 日更换了推特的品牌。马斯克曾经经营过一个名为 X.com 的在线银行创业公司，后来成为了 PayPal。他此前曾概述了 X 成为“超级应用”的愿景，提供金融服务和社交网络。

根据品牌估值咨询公司 Brand Finance 的说法，摒弃推特这个名字可能让该公司损失超过 40 亿美元（IT之家备注：当前约 291.6 亿元人民币）的品牌价值。Design Bridge and Partners 的首席战略与创新官 Matt Boffey 称：“一些品牌可能坚持使用旧标志作为一种‘价值信号’，也许他们不想让自己的品牌与马斯克的 X 以及围绕它的负面看法联系在一起，认为这是一个潜在的声誉风险。”

咨询公司 Prophet 的合伙人兼品牌与激活负责人 Marissa Mulvihill 表示，X 标志也有一个固有的用户体验问题，因为它看起来像浏览器窗口或应用程序上的“关闭”按钮。

此外，一些品牌可能会暂缓更新 X 标志，因为他们不确定它能用多久。马斯克上个月说，这个标志会“随着时间而演变”。Mulvihill 称：“由于缺乏明确的战略和过渡计划，这次改名很混乱。考虑到埃隆习惯做出冲动决策，他随时可能改变主意，回到推特或者转向全新的东西。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。