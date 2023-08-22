PayPal 联合创始人怒批马斯克“玩阴招”，喻其“结了婚才说自己有疾病”

IT之家 8 月 22 日消息，前 PayPal 首席运营官 Reid Hoffman（里德・霍夫曼）在昨日外媒 Insider Business 采访中，强烈批评了马斯克在多年前 PayPal 的合并中的所做所为。

2000 年，马斯克的在线金融公司 X.com 与安全软件公司 Confinity 合并。这家公司最终成为了 PayPal，而马斯克当年为了争夺 PayPal 控制权，引发了一系列声名狼藉的“办公室政治事件”，后来甚至成为了“硅谷的传说”。

▲ 图源 Insider Business

据悉，霍夫曼表示，马斯克在历史上显得“不诚实”，马斯克通过强调他公司“经验丰富高管的领导能力”来推动合并，在合并完成后，马斯克却把这位高管赶了出去，自己担任了最高职位。

霍夫曼将这次合并比作婚姻，并表示马斯克当时的行为就像“有人向配偶隐瞒了生理疾病，直到结婚后才让对方得知”。

IT之家经过查询得知，马斯克担任 PayPal 首席执行官的时间很短，在 2000 年 9 月，马斯克被董事会赶下台。两年后，eBay 以 15 亿美元的价格收购了 PayPal，这让仍然是最大股东的马斯克变得异常富有。

外媒表示，从那以后，马斯克一直是一个两极分化的人物，这在他“混乱的管理风格”，以及“幼稚的幽默感”中得到了体现，最近的例子是他将推特更名为 X，引发了巨大争议。

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