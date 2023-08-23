2023 科隆游戏展直播再现“舞台刺客”，冲上台大喊“想玩《GTA6》”

IT之家 8 月 23 日消息，大家还记得 TGA 2022 颁奖典礼上那个乱入的年轻人吗？在《艾尔登法环》拿下年度最佳游戏后，一名神秘少年悄然跟随宫崎英高上台，对着话筒说出：“轮到我了，我要把年度游戏奖项，颁给改革派正统犹太教士比尔・克林顿，谢谢大家。”

这句话让当时在场的所有人一头雾水。主持人 Geoff Keighley 事后发推称，这名少年已被逮捕，大家才明白过来是遇到了“舞台刺客”，并且戏称宫崎英高遭到了“红灵入侵”，也调侃这个少年为“比尔・克林顿小子”。

时隔半年多，在今日凌晨举行的 2023 科隆游戏展开幕夜直播中，再次出现了一个“舞台刺客”。在主持人 Geoff 刚开始时，这位闯入者就冲上了舞台，并连说多次“比尔・克林顿想玩《GTA6》”，然后被保安带走，颇有些致敬“比尔・克林顿小子”的意味。

有趣的是，IT之家发现，这个新的“舞台刺客”老哥是一个“惯犯”了，他曾多次闯入电视节目录制现场并高喊“《GTA6》”，只能说这个人要么是游戏狂热粉丝，要么是故意博眼球的。

不过，连续两次被“入侵”也说明了活动的安保措施确实还不到位。科隆游戏展负责人 Christian Baur 今天早上在接受 VGC 采访时解释说，参与者和与会者的安全非常重要，并且已经为舞台入侵的可能性做好了安全准备。

Christian Baur 表示：“随着时间的推移，我们的安全措施将不断加强，我们正在努力让每个参加者的整个体验尽可能安全，（这不仅是关于）那些在舞台上的人。”

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