威马汽车所持星晖新能源被申请破产，官方曾称近期有望复工复产

IT之家 8 月 23 日消息，全国企业破产重整案件信息网显示，湖北星晖新能源智能汽车有限公司新增一则破产审查案件，申请人为上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司，经办法院为湖北省黄冈市中级人民法院。

IT之家在本月中旬曾报道，星晖新能源 60 亿股权当时就被冻结，执行法院为黄冈市中级人民法院，执行裁定书文号为（2023）鄂 11 财保 2 号民事裁定书，冻结期限自 2023 年 8 月 11 日至 2026 年 8 月 10 日。

▲ 图源 国家企业信用信息公示系统网站

公开信息显示，湖北星晖新能源智能汽车有限公司成立于 2017 年 4 月，法定代表人为威马汽车董事长沈晖，注册资本 60 亿元人民币，由威马汽车科技集团有限公司全资持股。

而威马汽车在 7 月 28 日就已经被冻结股权数额 1967.62 万元，执行法院为上海市青浦区人民法院，冻结期限自 2023 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 28 日。目前，IT之家尚未查询到这两项冻结的具体原因。

▲ 图源 威马汽车发布的微博

7 月 4 日威马汽车针对“威马汽车公司被列为失信被执行人” 一事作出回应称：“将积极推进新能源汽车出海计划，有望于近期复工复产，恢复正常运营。”

▲ 图源 威马汽车发布的微博

随后，威马汽车于 7 月 26 日在官方微博晒出新车排列在码头的照片，并配文“整装待发”，但结合威马汽车近日的种种消息，该公司的前途并不明朗。

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