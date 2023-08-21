乘联会：新能源汽车 L2 辅助驾驶装车率已逼近 40%，远高于燃油车

IT之家 8 月 21 日消息，据乘联会官方公众号消息，乘联会今日发布《2023 年 7 月汽车智能网联洞察报告》，其中显示，从装车比例上看，当下新能源乘用车在 L2 级以上的装车比例要显著高于燃油车型。2023 年上半年新能源汽车 L2 级辅助驾驶功能装车率已经逼近 40%，从价位区间来看，16 万以上的车型大多都已经配备了 L2 级的辅助驾驶功能。

▲ 图源 乘联会官方公众号

据悉，乘联会表示中国新能源汽车市场 2023 年 6 月销售 77.9 万辆，环比下降 3.2%，同比增长 32%，渗透率达到 32.6%。其中乘用车销售 74.6 万辆，环比下降 2.7%，商用车销售 3.2 万辆，环比下降 12.6%，同比增长 45.2%。整体来看市场保持良好发展势头，新能源汽车渗透率稳步提升。

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而在自动驾驶方面，IT之家从图表中得知，2023 年上半年燃油车方面 L2 级辅助驾驶功能装车率只有 18%，16 万元以上车型装车率也只有 20% 左右，40 万以上车型安装率反而只有 5.5%。

当下 L2 + 级辅助驾驶功能当前的普及率偏低，主要由于实现 L2 + 级辅助驾驶需要更多的传感器硬件辅助，上车成本偏高。

另一方面，在城市路况驾驶时，客户对 L2 + 级功能的体验感知并不强烈，使得 L2 + 级辅助驾驶功能上车的性价比相对偏低。

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AEB 自动紧急制动功能方面，这一功能在 23 年上市的大多新车中已实现全系标配，16 万以上的乘用车型对于 AEB 功能的普及率已达到 67%。在新能源领域，AEB 功能的装配率继续提升，但大范围装车的价位段依然保持在 16 万元以上。16 万以下的新能源车碍于造车成本压力，对于辅助功能的装配整体落后于燃油车。

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全速域 ACC 自适应巡航功能方面，该功能在燃油车和新能源车型中均有较高的装配率，在新能源 24 万-40 万元区间的装配率贴近 99%，基本已经实现了全面普及。

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ALC 自动变道功能方面，整体装配率偏低，其配套车型主要集中在 32 万元以上的新能源车型中。ALC 功能的实现对于车侧及后方监控要求较高，同时要求车辆能够实现自动的车道变换，是实现城市 / 高速路段点对点辅助驾驶的先决功能。

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APA 自动泊车功能方面（IT之家注：APA 自动泊车功能要求车辆可自动识别车位，以及自动控制车身的横向及纵向移动），该技术已在燃油车领域发展多年，由于成本高昂、配置规模一直较低。

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不过由于高级辅助驾驶功能的发展，多家辅助驾驶企业推出了行泊一体的 APA 自动泊车功能方案。用辅助驾驶的技术架构实现自动泊车功能。该技术一方面提高了辅助驾驶系统的性价比，另一方面加快了 APA 的普及速度，并为自动泊车提供了遥控泊车、循迹泊车以及自主代客泊车等高级泊车功能。目前新能源乘用车已经有超三分之一配置了 APA 功能。今年上半年，32-40 万价位的装车率有了一定的下降。24-32 万区间有了一定的提高。

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