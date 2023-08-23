滴滴发布七夕订单数据：网约车订单上涨 41%，用户下载量激增

IT之家 8 月 23 日消息，据滴滴出行官方微博发文表示，七夕当天滴滴网约车订单量相比往年上涨 41%，有近 40 万用户下载滴滴出行 App 并激活。

IT之家同时从滴滴发布的微博中发现，加油、充电、代驾、货运、快送等服务的订单在七夕当天显著增长，货运订单相比去年增长了 80%，充电订单增长了 48%，而今年上线的小件快送订单量相比节前增长了 64%。

▲ 图源 滴滴出行发布的微博

滴滴的数据显示，江西上饶、云南曲靖、广东揭阳等城市在七夕这天更加热衷于出行，这三个城市的出行订单涨幅分别为 55%、49%、44%。

滴滴声称，今年的七夕正好是一个工作日，许多打工人在下班后集体庆祝这个节日，进一步推动了当天晚高峰的出行需求。

8 月 22 日 18:05 成为当天呼叫滴滴车辆最高峰，1 分钟内呼叫约有 7 万单，平均每秒有 1166 人同时叫车。商圈和步行街仍然是七夕庆祝活动的首选地点，深圳罗湖华润万象城、杭州万象城、南京吾悦广场、北京合生汇等商圈的七夕出行订单环比节前增长超过 30%，上海南京西路、北京三里屯、丽江古城等地的当日出行订单超过 2 万单。

今年七夕当天，通过滴滴叫车前往各地婚姻登记处的订单相比节前增长了 50%，同比 2022 年增长了近 30%，同比 2021 年增长了 136%。由于浪漫七夕的推动，许多人更倾向于选择车型和服务更好的豪华车，以增加节日的仪式感。滴滴的数据显示，七夕当天豪华车订单相比节前增长了 33%。

除了乘车出行，七夕期间，滴滴的小件快送订单量相比节前增长了 64%。鲜花作为最受欢迎的节日礼物，以压倒性的优势成为最热门的快送物品，占比达到 25%。此外，"捡东西" 也是七夕的一个保留项目。在七夕期间，滴滴的客服和司机帮助乘客找回了超过 8000 件遗落。

▲ 图源 滴滴出行发布的微博

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