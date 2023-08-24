取景地墨西哥，苹果正录制 iPhone 15 系列指南视频

IT之家 8 月 24 日消息，创作人 Cris Martínez 近日在 TikTok 上发布短视频，表示在墨西哥 Antara 旗舰店门口看到了一位熟悉的身影，表明苹果正在拍摄一段 iPhone 15 系列的用户指南视频。

IT之家注：苹果邀请了一名黑人演员分别拍摄了 iPhone 13 系列和 iPhone 14 系列的 Guided Tour 系列视频，取景地分别位于洛杉矶的 Tower Theatre 门店和纽约的 Upper West Side 门店。

iPhone 13 系列宣传视频

iPhone 14 系列宣传视频

在视频中虽然有部分是在 Apple Store 内拍摄的，但也有不少户外的场景。

而 Martínez 本次分享的短视频中，再次看到了这位黑人演员的身影，周边的行人应该提前一个月看到了 iPhone 15。

这不是苹果第一次在墨西哥录制广告。WWDC 2023 开幕的视频，一个开发者追逐泡沫，就是在墨西哥城的街道上拍摄。

今年早些时候推出的宣传 iPhone 14 春季新配色的“Hello Yellow”广告也在墨西哥拍摄。

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