英伟达公布《黑神话：悟空》4K DLSS 3 加长版实机演示，结尾有彩蛋

IT之家 8 月 23 日消息，《黑神话：悟空》是由国内游戏公司游戏科学以中国神话中的孙悟空为背景制作的动作角色扮演游戏，玩家以第三人称视角扮演游戏中的主角为了探寻旧时的传说，一路向西寻找真相并在途中遇到各种各样的险境，主角必须施展真本领来应对强敌。

英伟达今日公布了一段《黑神话：悟空》4K DLSS 3 的 BOSS 战实机视频，小骊龙、石先锋、糜道人、毒敌大王登场，相比杭州线下试玩版本主要是增加了一个新的 BOSS 隐藏阶段，玩家似乎可以召唤一个石头人协助战斗，而且最后还有一段关于主角“蒙混过关”的实机演示速通彩蛋。

当然，这也与今天的科隆游戏展有关。虽然游戏科学没有在开幕式上公布太多新内容，但在线试玩活动中提供了全新的“第四关”内容，更多信息仍待现场玩家挖掘。

这款游戏是基于第五代虚幻引擎开发的，同时加入了大量的物理引擎和特效，使得游戏画面华丽，人物动作流畅。游戏中的场景和怪物都非常符合中式审美，并且打败怪物后的图鉴也是传统风格的插画。

在场景细节的刻画上，这款游戏也十分出色。崎岖的地形、繁密的植物、细腻的水面以及随风飘舞的落叶上的细微光影变化，都被精心呈现出来。这些细节展示了游戏团队非凡的制作技术，让玩家们沉浸在一个逼真而生动的游戏世界中。

值得一提的是，后续正式发售版本中还会加入对光线追踪技术的支持，进一步提升了游戏的视觉效果和真实感。这款游戏不仅仅是游戏科学的鼎力之作，还展示了国内最新一代 3A 游戏的高制作水平。

IT之家提醒。《黑神话：悟空》已确认将于 2024 年夏季登陆 PC、PS5 和 XSX|S 平台。游戏将在发售时支持光线追踪及 DLSS 3，敬请期待。

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