全球首套，宁德时代新一代 5MWh EnerD 液冷储能预制舱量产交付

IT之家 8 月 23 日消息，据宁德时代官方消息，8 月 23 日，宁德时代 5MWh EnerD 系列液冷储能预制舱系统率先成功实现了全球首套量产交付。

IT 之家附宁德时代 5MWh EnerD 液冷储能预制舱介绍如下：

EnerD 系列产品采用了宁德时代新一代储能专用 314Ah 电芯，配备宁德时代 CTP 液冷 3.0 高效成组技术，优化电芯的成组结构和导电连接结构，同时在设计和制造过程采用更加模块化和标准化的设计，实现 20 尺单舱电量从 3.354MWh 提升到了 5.0MWh，相比于上一代产品，全新 EnerD 系列液冷储能预制舱的占地面积节约 20% 以上，施工工程量减少 15%，调试运维成本下降 10%，并且在能量密度和性能方面也得到显著提升。

EnerD 系列产品采用了行业首创的 BMS 热失控报警与消防系统联动技术，精简了消防系统整体架构，解决了传统电池包多探测器、多电池阀消防方案带来的可靠性差、成本高问题。截至目前，宁德时代的电芯、电箱、电池簇均已取得 GB / T36276 权威认证。

EnerD 系列产品经过电芯 80 + 项、电池模块 30 + 项、集装箱层级 50 + 项的安全测试。

测试结果显示，EnerD 系列产品具备更强悍的环境适应能力，可在高海拔、高寒地区实现设备的正常运行 —— 在 4000m 海拔内 EnerD 系列产品依然能保持额定功率输出，最高可在 5000m 海拔的区域，-40℃的低温环境下实现正常运行，产品性能领先全行业。

此外，为灵活适应储能多种应用场景，EenrD 系列产品还具备多种 PCS 路线与构网型储能项目的适配性，可满足新型电力系统的多样化需求。

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