OPPO Find N3 Flip 折叠屏手机外观公开，官宣 8 月 29 日发布

IT之家 8 月 24 日消息，8 月 23 日晚间，@OPPO 官方微博将其背景图像换成了自家新机 OPPO Find N3 Flip 的官方预告图：OPPO Find N3 Flip 及 Watch 4 Pro 全球发布会定档 8 月 29 日 14:30。稍晚些之后的今日凌晨，OPPO 官微发布视频，官宣舒淇将作为 OPPO Find N3 Flip 机型的代言人。

OPPO 发布的官方海报、视频中显示，该机继续采用竖向折叠方式，配备被称为“任意窗”的副屏和后置哈苏三摄像头，外观元素基本与此前爆料人士 Yogesh Brar 绘制的线稿图吻合。

IT之家汇总目前 OPPO Find N3 Flip 机型配置爆料如下：

搭载联发科天玑 9200 芯片，配备 12/16GB 内存

6.8 英寸 LTPO AMOLED 显示屏，刷新率 120Hz（@数码闲聊站 称，屏幕分辨率为 FHD+，屏幕来自京东方，峰值亮度 1200nit）

3 英寸外屏

基于安卓 13 的 ColorOS 14 操作系统

50Mp 的 IMX890 主摄 + 48Mp IMX581 超广角镜头 + 32Mp IMX709 2X 长焦镜头

3200 万像素自拍镜头

67W 快充，电池容量为 4300mAh

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