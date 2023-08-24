和初代 iPhone 发布同年，新专利表明苹果 2007 年开始构建 Vision Pro 头显

IT之家 8 月 24 日消息，苹果 Vision Pro 头显今年才发布、且要等到 2024 年上市销售，但该公司内部很早之前就已制定路线图、确认研发方向、寻找零件供应链和合作伙伴了。

那么苹果是什么时候萌生 AR / VR 头显这个创意的呢？最新披露的专利揭开了答案，苹果公司至少在 2007 年，也就是发布初代 iPhone 的时候就已经有了相关的概念雏形。

苹果在 2007 年推出的专利中，并没有描述 Vision Pro 头显的全部功能，只是描述佩戴者可以在虚拟场景下，观看电影和体育赛事，其重点是如何给佩戴者以沉浸感。

IT之家摘录部分专利内容如下：

个人显示系统可以包括电子设备，该电子设备可操作以向个人显示设备提供媒体，该个人显示设备可操作以显示所接收的媒体。 使用一个或多个光学和数字组件，个人显示设备可以调整所显示的媒体以覆盖剧院的特征，从而给予个人显示设备的用户在剧院中的印象。

而且苹果在 2007 年的这项专利中，就设想过头显可以对头部、眼睛或手部的运动做出反应。

在一些实施例中，个人显示设备可以使用一个或多个传感器来检测用户的移动，并且可以基于用户的移动来调整所显示的图像。 例如，设备可以检测用户的头部移动，并且使得所显示的媒体的部分反映头部移动 […] 用户可以移动他的头部、眼睛或另一身体部位以使得所显示的媒体的部分跟随用户的移动。

它还描述了如何调整声音输出以匹配虚拟位置和头部移动。这项专利申请是在 2007 年提出的，目前还不清楚为什么它直到昨天才被批准和公布。

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