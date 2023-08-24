消息称谷歌混合现实计划陷入困境，与三星合作的项目面临延期和竞争

IT之家 8 月 24 日消息，据 Insider 报道，继 6 月份有报道称谷歌放弃了 Project Iris 增强现实眼镜项目后，该公司与三星合作开发的混合现实头显项目现在也面临挫折。

这款内部代号为 Project Moohan 的设备，据称能够提供由 Android 平台驱动的混合现实体验。该项目至少从去年就开始进行了，IT之家注意到，这与谷歌、三星和高通今年早些时候宣布创建一个混合现实平台的模糊声明相吻合。

但 Moohan 项目已成为谷歌的“政治难题”。消息人士告诉 Insider，这种合作使得三星“更有可能在产品功能上发号施令”，而且该公司不希望谷歌的其他硬件部门了解该项目，担心他们可能会试图打造一个竞争产品。

韩国媒体 SBS Biz 的一篇报道暗示，三星已经开始控制这个项目。据报道，在苹果 Vision Pro 发布后，该公司推迟了开始生产这款头显的计划，这意味着我们可能要到明年年中才能看到这款新头显。

即使有延期，一些谷歌员工仍然认为这不足以让该设备脱颖而出，有人告诉 Insider，“它绝对没有提供足够的缓冲时间来同 Vision Pro 竞争。”这给谷歌的混合现实计划带来了又一个障碍。

尽管其 AR 软件负责人 Mark Lucovsky 在今年夏天宣布离开公司，但看起来谷歌并没有完全放弃 AR 眼镜的计划。Insider 报道，谷歌正在探索如何将 AI 与 AR 眼镜结合，并且还将 Iris 的软件纳入了另一个名为 Betty 的项目，谷歌将利用它“构建一个‘微型 XR’软件，打算向制造眼镜的厂商推销。”据 Insider 称，Betty 可能是单目的，也就是说它只在一个镜片前投影图像，但另一个名为 Barry 的项目将是双目的。

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