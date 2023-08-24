科技昨夜今晨 0824：消息称国家发改委已批准小米生产电动汽车、长安汽车宣布率先搭载华为 HiCar 4.0、视觉中国称考虑终止版权保护委托代理业务

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2023 年 8 月 24 日星期四，今天的重要科技资讯有：

1、消息称华为 Mate 60 系列手机首发卫星电话功能，搭载国产 PA 芯片

据博主 @旺仔百事通 透露，华为 Mate 60 系列采用的 PA 芯片（功率放大器）预计由国产厂商提供，采用天通一号卫星移动通信系统。目前，还无法确认华为使用哪家厂商的 PA 芯片，据称非华为设计。

由于卫星通话功能需要 PA 芯片支持，因此上半年发布的 Mate X3 和 P60 系列可能无法支持这项功能。>> 查看详情

2、视觉中国回应“摄影师本人照片侵权”争议事件：考虑终止版权保护委托代理业务

根据新华财经的最新消息，视觉中国相关负责人接受采访时表示，涉事图片不是摄影师本人使用的，而是他名下的一家公司使用，这是两个完全不同的权利主体，能否这样做要看他和 Stocktrek 的约定。

报道还称，考虑到目前的市场环境，视觉中国未来将在业务上做出一定调整，比如终止版权保护委托代理业务，即本次版权争议事件所涉及到的业务。>> 查看详情

3、香港 TVB 与腾讯视频签署合作协议：将提供 2000 集经典库存剧集，共同推出四部定制剧

根据合作协议，TVB 旗下 77 工作室将携手企鹅影视共同推进四部定制剧，包括《巾帼枭雄之悬崖》《企业强人》《反黑英雄》《刑侦 12》。TVB 还将提供 2000 集的经典库存剧集予企鹅影视，包括多部经典武侠剧，在腾讯视频上播放。>> 查看详情

4、小米应用商店：2024 年 1 月 4 日前，应用 API 等级需提升至 Android 11.0

小米应用商店通知称，自 2024 年 1 月 4 日起，OPPO、vivo、小米等主流应用商店，将采用 targetSdkVersion≥30 的等级要求作为应用上架收录标准，届时将逐步清理低于 targetSdkVersion 30 的应用。>> 查看详情

5、消息称国家发改委已批准小米生产电动汽车

据路透社报道，知情人士透露，智能手机制造商小米公司已经获得中国国家发展和改革委员会的批准生产电动汽车，这标志着该公司朝着明年初生产汽车的目标迈出了重要一步。>> 查看详情

6、高通扩展骁龙 G 系列掌机芯片阵容：现可选 G1 Gen 1、G2 Gen 1 和 G3x Gen 2

早在 2021 年，高通发布了骁龙 G3x Gen 1 掌机处理器，由雷蛇 Razer Edge 掌机搭载。现在，高通扩展了骁龙 G 系列掌机芯片阵容，公布了骁龙 G1 Gen 1、G2 Gen 1 和 G3x Gen 2 三款处理器。>> 查看详情

7、Unity 引擎中国版“团结引擎”正式发布，即将支持 OpenHarmony 和 AliOS 系统

正值 3D 引擎 Unity 在华设立合资公司 Unity 中国一周年之际，Unity 全球总裁 John Riccitiello 8 月 23 日访华，并同中国团队共同发布了全新的“团结引擎”。

“团结引擎”目前已支持 Windows、Mac、Linux 操作系统，以及 Android、iOS、WebGL、微信小游戏、HMI Android、QNX、Embedded Linux 平台，并即将支持 OpenHarmony 开源项目和 AliOS 操作系统。>> 查看详情

8、消息称苹果 iPhone 15 Pro 系列将涨价 100 至 200 美元

据报道，iPhone 15 Pro 的起售价将从 999 美元涨到 1099 美元（约 8012 元人民币）或 1199 美元（约 8741 元人民币），而 iPhone 15 Pro Max 的起售价将从 1099 美元涨到 1199 美元或 1299 美元（约 9470 元人民币）。>> 查看详情

9、长安汽车宣布率先搭载华为 HiCar 4.0：手机 App 上车，支持平行视界

长安汽车 8 月 23 日宣布率先搭载华为 HiCar 4.0，实现手机与车机软硬件的深度互联，宣称带来“全新的手车互联无界体验”。

长安汽车表示，完整功能将于全新车型搭载，而无感互联、手机生态上车、摇一摇导航流转功能将于启源 A07、长安逸达等车型更新上线。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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