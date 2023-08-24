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华为首席运营官何刚：两周内超 500 万用户升级鸿蒙 HarmonyOS 4 系统，用户净推荐值相比上代提升 16%

2023/8/24 7:34:16 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 24 日消息，华为终端 BG、首席运营官何刚昨日在官微发文表示，鸿蒙 HarmonyOS 4 发布两周之内，已经有超过 500 万的用户主动报名参加了升级体验。

何刚表示，鸿蒙 HarmonyOS 4 新增的个性主题、趣味心情主题、全景天气壁纸等功能特性“受到大量年轻用户喜爱”，配备全新的通知中心和“实况窗”、“超级中转站”以及全新的安全功能，号称获得好评如潮，用户净推荐值（NPS）相比上代提升了 16%

IT之家此前报道，面向 HarmonyOS 3 版本用户的 HarmonyOS 4 花粉 Beta 版第二波升级尝鲜招募已经与 8 月 17 日 15:00 启动。

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进入报名页面后选择需要尝鲜的设备，根据自身情况在 Beta 类型中勾选 log 或 nolog 版本，完成后点击“一键报名”。报名完成后会弹出“感谢参与 HarmonyOS 4 尝鲜”，审核通过后会通过“我的华为”App 的站内信通知，需要留意查看。

需要注意的是，本次招募采用边审核边推送的方式，所有报名用户在报名完成后预计 14 个工作日内完成版本推送，最终以实际收到版本时间为准。公测版和花粉 Beta 版升级尝鲜活动适配机型如下图所示：

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另附鸿蒙 HarmonyOS 4 官方介绍长图如下：

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