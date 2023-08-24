官方文档表明《潜行者 2：切尔诺贝利之心》游戏明年第 1 季度发行，首发加入 XGP

IT之家 8 月 24 日消息，根据网友 Wario64 披露的一份官方游戏文档（可从官网服务器下载），《潜行者 2：切尔诺贝利之心》游戏将于 2024 年第 1 季度发行，将会登陆 Xbox Series S|X 和 PC 平台，首发进入 Xbox Game Pass。

IT之家此前报道，波兰游戏发行商 Plaion（前 Koch Media）澄清，《潜行者 2：切尔诺贝利之心》游戏并不会在 12 月 1 日发行。

由于俄乌冲突，游戏开发商 GSC Game World 在开发《潜行者 2：切尔诺贝利之心》过程中遇到了诸多问题，游戏开发版数据在 5 月还遭到泄露。

《潜行者 2：切尔诺贝利之心》将在 Xbox 和 PC 平台上推出。游戏开发商 GSC Game World 于今年 2 月宣布将该作 Ultimate Edition 的售价提高 40 美元（当前约 274 元人民币），以便于在这些动荡时期将这款游戏的收藏品质量保持在理想水平。

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