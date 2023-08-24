IGN 发布《黑神话：悟空》科隆游戏展新关卡“挟魂崖”流程演示，对战妖王“石先锋”和“小骊龙”

IT之家 8 月 24 日消息，国产游戏《黑神话：悟空》今年首次亮相科隆国际游戏展，相比之前进行的线下试玩，科隆展公布的内容要更多一些。

今日凌晨，IGN 发布了多段视频，展示游戏中的新关卡“挟魂崖”，以及两个妖王级敌人“小骊龙”和“石先锋”的对战视频。

IGN 介绍称，「挟魂崖」为科隆游戏展《黑神话：悟空》展出的其中一部分游戏流程，这段流程包含了与「石中人」相关的任务、装备获取、地图以及收集元素。

其中，“石先锋”是挟魂崖流程关卡里的一个关底 Boss，用技能铜头铁臂可以很好地克制。

“小骊龙”为科隆游戏展《黑神话：悟空》展出的其中一部分体验内容，因独特的雷电节奏打击设计，被网友戏称为“音游”。

《黑神话：悟空》是一款以中国神话为背景的动作角色扮演游戏。故事取材于中国古典小说四大名著之一的《西游记》。IT之家提醒，《黑神话：悟空》已确认将于 2024 年夏季登陆 PC、PS5 和 XSX|S 平台。游戏将在发售时支持光线追踪及 DLSS 3，敬请期待。

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