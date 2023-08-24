智己 LS6 车型官方内饰照公布：轭式方向盘、超长联屏瞩目

IT之家 8 月 24 日消息，智己 LS6 轿跑 SUV 将于 8 月 25 日的第二十六届成都国际汽车展览会上首次亮相并开启盲订，现在这款新车的内饰照已被官方公布，大家一起来看一下。

▲ 图源智己汽车官博，下同

从图上看，智己 LS6 采用了更新颖的轭式方向盘设计，超长联屏一直从仪表屏延伸到副驾驶位置，大联屏中部下方配备一块矩形中控屏，并提供一个手机无线充和两个杯托。内饰则采用米色系设计，车门位置辅以黑色、橙色元素，让这个空间看起来更加运动。此外，该车顶部还配备一块超大天幕，不知防晒效果如何。

据此前官方介绍，称智己 LS6 独创“全画幅数字驾舱屏”，将“全域数字视野补盲”影像融合于一屏；业内首创“一键 AI 代驾”，一键搞定“停车难、倒车难、泊车难”等城市行车慢场景的高频痛点；全系具备去高精地图的 NOA 能力。

此外，智己 LS6 号称是首款“准 900V 双碳化硅高性能平台”车型，最高工作电压 875V，零百加速 3.48s，最高时速 252km/h，充电 15 分钟补能 500 公里。

关于智己 LS6 车型的更多配置及售价信息，大家可以关于明日开幕的第二十六届成都国际汽车展览会。

IT之家附智己 LS6 官图：

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