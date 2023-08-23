智己 LS6 轿跑 SUV 将于 8 月 25 日成都车展全球首秀，同步开启盲订

IT之家 8 月 23 日消息，智己汽车今日宣布，“中大型智能轿跑 SUV”智己 LS6 将在 8 月 25 日的第二十六届成都国际汽车展览会上开启全球首秀。届时，智己 LS6 将同步开启盲订，更多盲订专属权益即将揭晓。

据官方介绍，智己 LS6 独创“全画幅数字驾舱屏”，将“全域数字视野补盲”影像融合于一屏；业内首创“一键 AI 代驾”，一键搞定“停车难、倒车难、泊车难”等城市行车慢场景的高频痛点；全系具备去高精地图的 NOA 能力。

此外，智己 LS6 号称是首款“准 900V 双碳化硅高性能平台”车型，最高工作电压 875V，零百加速 3.48s，最高时速 252km/h，充电 15 分钟补能 500 公里。

IT之家此前报道，上汽智己 LS6 目前已经完成工信部申报。根据智己 LS6 的申报信息来看，这款车型长宽高分别为 4,904/1,988/1,669 mm，轴距 2,950 mm，定位中大型轿跑 SUV，采用 800V 碳化硅平台，搭载 100 度三元锂电池包，双电机版官方续航 706 公里。

动力方面，智己 LS6 可选单电机、双电机版本，双电机车型最高车速 252 公里每小时，零百加速 3.5 秒内，电池由宁德时代与上汽合资的企业上汽时代提供。

此外，智己汽车 CEO 刘涛在上月末也通过亲测的形式放出了智己 LS6 的充电数据，他在特来电 1000V / 600A 液冷超充桩进行了测试，最终耗时 19 分钟补能 547 公里（SOC 从 2％到 80％），期间充电功率最高达到了 388kW。

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