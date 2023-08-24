新款奇瑞 QQ 冰淇淋汽车上市：售价 2.99 万起，高配版续航达 205 公里

IT之家 8 月 24 日消息，新款奇瑞 QQ 冰淇淋于昨晚正式上市，提供 120 公里、170 公里、205 公里三种续航，共七个版本，售价区间为 2.99 万-5.29 万元。

▲ 图源奇瑞官网，下同

新款 QQ 冰淇淋延续上代车型的紧凑型设计，采用了全新的“Qq”车标，格栅处采用黑色饰面板，用户还可选装远近光一体式前大灯。这款新车共提供 6 款配色，分别为浅藕色、薄荷绿、香芋紫、椰子白、榛果棕、龙舌蓝。

内饰方面，新款 QQ 冰淇淋采用“质感纹理”设计，座椅为“环保亲肤面料”，内部布局与上代变化不大，后排座椅可放倒增大后部空间。这款新车支持 13 项手机 App 远程车控，包含空调、灯控、车锁、迎宾、寻车、定位、车检、电量等功能。此外，还可选装皮织混搭座椅、皮质方向盘、皮质肘托、针织顶棚等配置。

动力方面，新款 QQ 冰淇淋搭载永磁同步电机，120 公里和 170 公里车型电动机最大功率 20 kW，峰值扭矩 85 N・m；205 公里车型电动机最大功率 30 kW，峰值扭矩 90 N・m。七款车型均为最高车速 100km/h，充电电压 220V。

IT之家附新款奇瑞 QQ 冰淇淋售价：

120 公里雪糕 2.99 万元

120 公里奶昔 3.59 万元

120 公里甜筒 3.99 万元

170 公里奶昔 4.19 万元

170 公里圣代 4.59 万元

205 公里圣代 4.99 万元

205 公里圣代 + 5.29 万元

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