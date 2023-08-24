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新款奇瑞 QQ 冰淇淋汽车上市：售价 2.99 万起，高配版续航达 205 公里

2023/8/24 10:30:21 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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IT之家 8 月 24 日消息，新款奇瑞 QQ 冰淇淋于昨晚正式上市，提供 120 公里、170 公里、205 公里三种续航，共七个版本，售价区间为 2.99 万-5.29 万元。

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▲ 图源奇瑞官网，下同

新款 QQ 冰淇淋延续上代车型的紧凑型设计，采用了全新的“Qq”车标，格栅处采用黑色饰面板，用户还可选装远近光一体式前大灯。这款新车共提供 6 款配色，分别为浅藕色、薄荷绿、香芋紫、椰子白、榛果棕、龙舌蓝。

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内饰方面，新款 QQ 冰淇淋采用“质感纹理”设计，座椅为“环保亲肤面料”，内部布局与上代变化不大，后排座椅可放倒增大后部空间。这款新车支持 13 项手机 App 远程车控，包含空调、灯控、车锁、迎宾、寻车、定位、车检、电量等功能。此外，还可选装皮织混搭座椅、皮质方向盘、皮质肘托、针织顶棚等配置。

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动力方面，新款 QQ 冰淇淋搭载永磁同步电机，120 公里和 170 公里车型电动机最大功率 20 kW，峰值扭矩 85 N・m；205 公里车型电动机最大功率 30 kW，峰值扭矩 90 N・m。七款车型均为最高车速 100km/h，充电电压 220V。

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IT之家附新款奇瑞 QQ 冰淇淋售价：

  • 120 公里雪糕 2.99 万元

  • 120 公里奶昔 3.59 万元

  • 120 公里甜筒 3.99 万元

  • 170 公里奶昔 4.19 万元

  • 170 公里圣代 4.59 万元

  • 205 公里圣代 4.99 万元

  • 205 公里圣代 + 5.29 万元

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关键词：奇瑞汽车奇瑞 QQ 冰淇淋

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