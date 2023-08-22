新款奇瑞 QQ 冰淇淋将于明天上市：动力续航升级，换装全新车标

IT之家 8 月 22 日消息，从奇瑞新能源官方获悉，新款奇瑞 QQ 冰淇淋将于明天（8 月 23 日）举办的 2023 奇瑞 QQ 文化节上市。新款奇瑞 QQ 冰淇淋采用了全新的车标，并增加了 2 款车身配色，动力系统及续航里程进行升级。作为参考，现款 QQ 冰淇淋于 2021 年初上市，定位为微型纯电代步车，售价 2.99 万元-5.752 万元。

此次亮相的新车在外观轮廓不变的基础上，换用了全新的“Qq”字样车标，同时新增“榛果棕”“龙舌蓝”两款配色，前脸增设横向饰条。内饰方面，该车同样新增两款主题色：“焦糖摩卡”“燕麦榛果”。

此外，该车内饰还将提供“高配选装包”，包含皮革座椅、皮革方向盘、皮革肘托、针织海绵顶棚。手机车控方面，通过 App 支持控制或查看车辆空调、灯控、车锁、迎宾、寻车、定位、车检、电量等信息。

动力方面，该车最大功率提升至 30kW，0-50km/h加速时间为 6 秒。续航方面，该车 CLTC 工况续航提升至 205km，并支持 10kW“快充”，官方号称“从 30% 到 80% 电量仅需一次 SPA 或者喝个下午茶就能满血回蓝”，不过详细时间数据官方并未公开。（IT之家注：现款车型最大功率 20kW，续航里程提供 120km、170km 两种规格）

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