星途星纪元 ES 纯电车型完成申报：3 米轴距，可选激光雷达

IT之家 8 月 15 日消息，工信部近日公布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第 374 批）中，星途汽车星纪元 ES 纯电车型完成申报，电机、电池信息公布。

▲ 星纪元 ES 申报信息截图

▲ 星纪元 ES 申报信息截图

申报信息显示，这款新车长宽高分别为 4945×1978×1480/1467mm，轴距长 3000mm。该车将提供四个版本，分别为 230kW 单电机（宁德时代磷酸铁锰锂电池）、185kW 单电机（弗迪磷酸铁锂电池）、230kW 单电机（宁德时代磷酸铁锂电池）以及 123kW+230kW 双电机（宁德时代三元锂 + 磷酸铁锰锂电池），其中部分车型可以选择激光雷达。

▲ 图源星途 STERRA 官博

据IT之家此前报道，星途 STERRA 于 8 月 11 日宣布，星纪元 ES 车型发布会将于 8 月 17 日举行，该车将首发搭载讯飞星火认知大模型。新车将提供两驱、四驱车型，零百加速时间最短 3.8 秒，部分车型有望配备空气悬架。

▲ 图源B站用户“奇瑞仲胖子”视频截图

作为奇瑞旗下品牌，星途星纪元接下来三年的产品规划曾被曝光：

2023 年：推出 2 款纯电车型 —— 中大型轿车 E03、中大型 SUV E0Y。

2024 年：在 2023 年基础上，新增 E03、E0Y 的增程车型，并推出一款“三排大六座”中大型 SUV，提供增程、纯电双动力（有望与理想 L8、L9 等车型展开竞争）。

2025 年：在 2024 年基础上，推出猎装 SUV、双门四座轿跑车型，同样提供纯电、增程双动力。

2026 年：在 2025 年基础上，推出一款“大七座”MPV，依旧为纯电、增程双动力。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。