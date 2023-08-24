龙芯中科 2023 上半年净亏损超 1 亿元，营收同比下降 11.43%

IT之家 8 月 24 日消息，龙芯中科今日发布 2023 年半年度报告，2023 年上半年，公司营业收入 3.08 亿元，与去年同期 3.48 亿元相比下降 11.43%；归属上市公司的股东净亏损为 1.038 亿元，比去年同期的净利润 8876.33 万元下降了 216.92%。IT之家附主要业绩表如下：

报告期内，公司营业收入较上年同期减少 11.43%，主要受政策性市场需求下降的影响；公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 216.92%，主要由于毛利率的下降和期间费用的上升。

报告期内，公司每股收益为-0.26 元 / 股，主要系报告期内的净利润下降所致。

报告期内，公司研发投入占营业收入的比例增加 40.43 个百分点，主要系报告期内研发投入增加和营业收入下降所致。其中核心技术方面，LA664 处理器核完成流片；芯片研发方面，继续从提高自主可控度和性价比方面加大研发投入，3A6000 芯片流片；基础软件方面，进一步加强基础版操作系统的研发投入，不断完善软件生态。

报告期内，与 3A5000 采用相同工艺，通过设计优化提升性能所形成的第四代微架构首款产品 3A6000 流片。

龙芯中科表示，3A6000 集成 4 个高性能 6 发射 64 位 LA664 处理器核。主频达到 2.5GHz，支持 128 位向量处理扩展指令和 256 位高级向量处理扩展指令，支持同时多线程技术（SMT2），全芯片共 8 个逻辑核。龙芯 3A6000 片内集成双通道 DDR4-3200 控制器，集成安全可信模块，可提供安全启动方案和国密应用支持。较上一代龙芯 3A5000 桌面 CPU，龙芯 3A6000 在相同工艺下单线程性能提升 60% 以上，全芯片多线程性能成倍提升。

IT之家从龙芯中科公告中发现，该公司研发人员 2023 上半年平均薪酬为 24.6 万元，也就是说平均月薪超 4 万元。

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