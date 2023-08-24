交通运输部：主要网约车平台、互联网道路货运平台公司抽成比例已下调 1-3%

IT之家 8 月 24 日消息，据中国交通报消息，在今日举行的交通运输部新闻发布会上，相关负责人介绍了交通运输新业态平台企业降低过高抽成或会员费上限活动的进展情况。

报道称，经过各方共同努力，截至 7 月底，各主要网约车平台、互联网道路货运平台公司均已公告下调抽成比例或会员费上限，各主要平台公司下调幅度普遍在 1 到 3 个百分点。

此外，各地和有关平台公司还积极探索创新从业人员权益保障工作方式，IT之家整理如下：

设立关爱司机基金，为司机提供误工、医疗、养老等保障补贴；

通过设立专用信箱、协商恳谈会、线上线下调研等渠道，倾听一线司机群体的意见建议，并相应调整有关经营策略。

图源 Pexels

IT之家此前报道，7 月下旬交通运输部新业态协同监管部际联席会议办公室组织对滴滴出行、高德打车、T3 出行、曹操出行、万顺叫车、首汽约车、如祺出行、享道出行、携华出行、及时用车、阳光出行、美团打车、百度打车、腾讯出行、携程用车等网约车平台、聚合平台公司进行约谈，提出如下要求：

一是维护公平竞争市场秩序。优化提升服务水平，杜绝不正当竞争行为，营造良好市场发展环境。

二是严格落实企业主体责任。保持经营策略相对平稳，畅通利益诉求渠道，积极防范化解风险隐患。

三是切实维护司机合法权益。进一步规范经营行为，合理制定运营规则，加强与司机群体的沟通协商，落实落细降低过高抽成比例民生实事要求。

四是切实保障乘客合法权益。网约车聚合平台及合作的网约车平台公司要依法建立健全首问负责制度，及时妥善处理咨询投诉。

五是加快网约车合规化进程。严把司机和车辆注册关，加快清退不符合条件的人员和车辆。聚合平台公司要严格核验接入的网约车平台公司经营许可资质，督促网约车平台公司对驾驶员和车辆有关许可严格核验把关，确保依法合规经营。

六是加强运输安全管理。优化派单机制，杜绝超时劳动、疲劳驾驶、超速驾驶等行为，及时推送安全驾驶提醒和道路交通安全、恶劣天气等信息，提升应急处置能力。

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