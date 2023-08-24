7 月游戏主机战报：PS5 120 万台、Switch 94.5 万台、XSX / XSS 37.1 万台

IT之家 8 月 24 日消息，根据国外游戏媒体 VGChartz 公布的最新预估报告，索尼 PlayStation 5 游戏主机在 2023 年 7 月售出 1202932 台，目前全球累计销量大约为 4084 万台。

今年 7 月任天堂 Switch 游戏主机预估销量为 945001 台，全球累计销量为 1.2848 亿台。

今年 7 月微软 Xbox Series S|X 游戏主机预估销量为 370914 台，全球累计销量为 2282 万台。

今年 7 月索尼 PlayStation 4 游戏主机预估销量为 27896 台，全球累计销量为 1.1709 亿台。

报告称 PS5 的销量 2016 年 PS4 的同月相比，增加了 454000 台；而 Xbox Series S|X 和 Xbox One 同月相比，下降了 25000 台；PS4 在 2016 年 7 月售出 748466 台，Xbox One 销量为 395790 台。

PS5 的销量相比较去年 7 月增加了 342610 台，同比增长了 39.8%；任天堂 Switch 减少了 52956 台，同比减少 5.3%；微软 Xbox Series S|X 销量减少了 1441511 台，同比减少 28%；索尼 PS4 增加了 16433 台，同比增长 143.4%。

IT之家在此附上报告原文，感兴趣的用户可以深入阅读。

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