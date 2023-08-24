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把手办塞进手柄 / 耳机里，外设厂商 PDP 推出游戏主题特色配件

2023/8/24 10:00:36 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 24 日消息，游戏外设厂商 PDP 宣布推出一款特色手柄，把玩家们桌面上摆的“figurine（小雕像，国内通常称‘手办’）”塞进了手柄里。

REALMz 手柄拥有 Switch 和 Xbox 版本，采用透明外壳设计，内部可以展示不同风格的游戏主题，手柄握把部分更是将一个小手办塞了进去，还有 LED 灯效。

此外，PDP 还在头戴式有线耳机的耳罩部分放进了一个手办，目前只有索尼克风格。

PDP 官方表示，首批索尼克主题手柄将于今日开启预购，后续还将推出变形金刚、皮克敏等游戏主题产品，IT之家附价格如下：

  • REALMz 有线手柄（Switch 版）售价 39.99 美元（当前约 291 元人民币）

  • REALMz 无线手柄（Switch 版）售价 59.99 美元（当前约 437 元人民币）

  • REALMz 有线手柄（Xbox 版）售价 49.99 美元（当前约 364 元人民币）

  • REALMz 有线耳机（Switch 版）售价 39.99 美元（当前约 291 元人民币）

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关键词：手办手柄耳机

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