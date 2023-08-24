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微软 Win11/10 更新 8 月补丁导致部分电脑蓝屏，显示“不支持的处理器”

2023/8/24 14:56:35 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 24 日消息，微软近日面向 Windows 11Windows 10 用户推送了 2023 年 8 月 C 类补丁 KB5029351 和 KB5029331，更新后版本号提升至 22621.2215（22H2）、22000.2360（21H2）、19045.3393（Win10）。

然而有IT之家小伙伴反馈，此次更新之后，部分 13 代酷睿桌面处理器的电脑会提示“UNSUPPORTED_PROCESSOR”处理器不支持，导致更新重启蓝屏自动回滚

对此，微软已经在官方 Feedback Hub 中进行了问题标记，预计会在后续进行修复。

从用户反馈来看，主要来自 13 代酷睿处理器和 600 系列（Z690）、700 系列（Z790）主板用户出现了问题。

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关键词：Win11 更新Win10 更新

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