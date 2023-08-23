微软 Win10 推送八月可选更新，修复 CPU 占用过高、BitLocker 等问题

IT之家 8 月 23 日消息，微软今天面向 Win11 22H2、21H2 发布可选非安全更新之外，也为 Win10 系统发布了 KB5029331 可选更新，安装后版本号升至 19045.3393。

本次更新重点改善了定位方式，修复了 CPU 占用过高、BitLocker，虚拟打印队列等相关的错误。

IT之家在此附上更新内容如下：

本次更新修复了设置应用 Windows 备份页面切换不会同步的问题。

此更新解决了影响搜索框显示的问题。

新增功能：本次更新进一步为已登录微软账号的用户，在开始菜单中推出通知徽章功能。

新增内容：本次更新改善了 Windows 定位方式，有助于为用户提供更好的天气、新闻和交通信息。

改进：

此次更新解决了影响组策略服务的问题。无需再等待 30 秒（默认等待时间）的网络可用时间，因此，策略无法正确处理。

此次更新为 D3D12 独立设备添加了一个新的 API。你可以使用它在同一个适配器上创建多个 D3D12 设备。

此次更新解决了影响 WS_EX_LAYERED 窗口的问题。原先窗口可能会以错误的尺寸或错误的位置渲染。当你缩放显示屏时就会出现这种情况。

此次更新解决了发送到虚拟打印队列的打印作业失败的问题。它们会在没有任何错误的情况下失败。

此次更新解决了导致 CPU 使用率过高的问题。当启用“fBlockNonDomain”策略时就会发生这种情况。

此次更新解决了影响磁盘分区的问题。该问题可能会导致系统停止工作。这一问题主要是在你删除了一个磁盘分区并将删除的分区的空间添加到现有的 BitLocker 分区后才会出现。

此次更新解决了影响结果集策略（RSOP）的问题。当 Windows LAPS“BackupDirectory”策略设置为 1（即“备份到 AAD”）时便会发生这种情况。