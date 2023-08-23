微软 Win11 22H2 推送更新补丁 KB5029351，版本号升至 22621.2215

IT之家 8 月 23 日消息，微软今日向 Win11 推送了 23 年 8 月 C 类补丁 KB5029351，更新后版本号提升至 22621.2215（22H2）和 22000.2360（21H2）。

我们先来看一下 22H2 版本更新内容：

此次更新解决了影响搜索框大小的问题。因为之前有用户发现在微软 Surface Pro 和 Surface Book 平板电脑模式下的搜索框会变小。

此次更新解决了影响讲述人的问题。它之前无法正确识别任务栏上的搜索框和搜索框内的高亮显示内容。

此次更新解决了影响 TAB 键的问题。使用它查看搜索结果时不再需要额外的操作。

此次更新提高了搜索应用的可靠性。

此次更新解决了影响搜索图标的问题。此前在电脑休眠后会偶尔会出现搜索应用打不开的情况。

新内容！此次更新为搜索框闪烁添加了悬停行为。当你将鼠标悬停在搜索框上时，可能会出现搜索弹窗。你可以通过右键单击任务栏来调整此行为。然后选择“任务栏设置”来改善你的搜索框体验。

此次非安全更新包括质量改进。当你安装此 KB 时：

此次更新添加了影响应用程序默认设置的新功能。

此次更新添加了一个名为“启用可选更新”的新策略。管理员可以使用它来配置商业设备的每月、可选累积更新。你也可以为 CFR 功能使用此策略。

此次更新解决了影响组策略服务的问题。无需再等待 30 秒（默认等待时间）的网络可用时间，因此，策略无法正确处理。

此次更新为 D3D12 独立设备添加了一个新的 API。你可以使用它在同一个适配器上创建多个 D3D12 设备。

此次更新解决了影响 WS_EX_LAYERED 窗口的问题。原先窗口可能会以错误的尺寸或错误的位置渲染。当你缩放显示屏时就会出现这种情况。

此次更新解决了发送到虚拟打印队列的打印作业失败的问题。它们会在没有任何错误的情况下失败。

此次更新解决了导致 CPU 使用率过高的问题。当启用“fBlockNonDomain”策略时就会发生这种情况。

此次更新解决了影响磁盘分区的问题。该问题可能会导致系统停止工作。这一问题主要是在你删除了一个磁盘分区并将删除的分区的空间添加到现有的 BitLocker 分区后才会出现。

此次更新解决了导致 Windows 失败的问题。当将 BitLocker 用于具有大扇区大小的存储介质时就会发生这种情况。

此次更新解决了影响远程桌面会话的问题。当用户在尝试登录会话时偶尔会收到报错消息。

此次更新解决了影响开始菜单图标的问题。IT之家注：此前有用户反馈称在第一次登录后图标会消失。

此次更新解决了影响设置的问题。之前即使你在设置应用中的 Windows 备份页面上打开了备份开关也不会同步保存设置。

此次更新解决了影响结果集策略（RSOP）的问题。当 Windows LAPS“BackupDirectory”策略设置设置为 1（即“备份到 AAD”）时便会发生这种情况。